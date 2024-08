Archivado en: •

La delegación colombiana se vuelve a ilusionar con la posibilidad de obtener una medalla olímpica. En esta oportunidad gracias a la atleta Flor Denis Ruiz, quien logró obtener un cupo a la final en el Lanzamiento de Jabalina luego de registrar una impresionante marca de 64.40 metros de distancia en su primer intento en el Estadio de Francia. La vallecaucana de 33 años llega a esta final luego de participar en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016, en Río de Janeiro también llegó a la final y ahora espera por el momento definitivo para averiguar si la atleta accede al podio olímpico.

Con un solo intento, Flor Denis Ruiz logró clasificar a la final y se ubicó en la tercera casilla general detrás de la polaca Maria Andrejczyk, que logró un registro de 65.52 metros y la croata Sara Kolak, quien logró una distancia de 64.57 metros. En esta prueba también participó otra colombiana, María Lucelly Murillo, quien logró un registro de 60.38 metros y se quedó sin chances para pelear por una medalla.

✅| CLASIFICADA Por Dios santo, está demente esta mujer. Flor Denis Ruiz 🇨🇴 YA ESTÁ EN LA FINAL de Lanzamiento de Jabalina tras conseguirlo en solo un intento 🔺Puntaje: 64.40 ¿Cuándo es? 📅 10 de agosto

⏰ 12:30 CALMA, CALMA#JuegosOlímpicos | #Paris2024 pic.twitter.com/BeZqZG4q9i — Carolina ⭕️ (@MarquezCaroR) August 7, 2024

Tras este importante logro, Flor Denis no ocultó su emoción por clasificar a la final de esta competencia e invitó a todos los colombianos a que la apoyen el próximo sábado. “Para la final esperamos lanzar arriba de 70 metros porque sé que lo puedo y solamente la voluntad de Dios y la fe que yo ponga. Estoy soñando con esa dorada porque Dios me protege y siempre está conmigo y la verdad creo que ese logro pronto llegará. Invito a los colombianos que me sigan enviando su buena energía y muchas bendiciones como siempre lo han hecho”, dijo Flor Denis a Win Sports.

🇨🇴💥“Invito a todos los colombianos que sigan enviando su buena energía y espero dar ese lanzamiento que tanto soñamos” Flor Denis Ruiz, atleta colombiana. pic.twitter.com/xxFFLqrLBK — Win Sports (@WinSportsTV) August 7, 2024

¿Cuándo y a qué se hora se puede ver la final de lanzamiento con Jabalina?

¡𝐅𝐋𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐍𝐈𝐒 𝐑𝐔𝐈𝐙 𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀! 💛💛💙❤️ 🔥 Flor Denis Ruiz registró 64.40 mts. en su primer y único lanzamiento, clasificándose a la final de los #JuegosOlímpicos en lanzamiento de jabalina. pic.twitter.com/nK6QFHLmo7 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 7, 2024

Flore Denis Ruiz volverá a competir el sábado 10 de agosto sobre las 12:30 p.m. y se espera que logre la tan anhelada medalla para Colombia, pues actualmente la delegación nacional ha obtenido una sola con el gimnasta cucuteño Ángel Barajas en la modalidad de barra fija.