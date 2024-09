El ciclo de vida de los juegos móviles, por desgracia, suele ser efímero. Muchos títulos que en su momento fueron un éxito rotundo, terminan cerrando sus servidores, dejando a los jugadores con un sabor agridulce. Es el caso de ‘The Simpsons: Tapped Out’, también llamado ‘Los Simpsons: Springfield’, el popular juego de construcción de la ciudad donde vive Homero y su familia.

Este producto sumerge a los fanáticos de la popular serie, ya que tras un desafortunado incidente donde Homero destruye accidentalmente Springfield, los jugadores asumen el rol de reconstruir la ciudad desde cero.

La experiencia, que combina elementos de construcción de ciudades y gestión de recursos, permite que los usuarios interactúen con sus personajes favoritos de ‘Los Simpson’ mientras desbloqueamos nuevas áreas, misiones y eventos especiales.

Desde su lanzamiento, se convirtió en un gran éxito, cautivando a millones de fanáticos de la serie que disfrutaron de crear su propia versión de Springfield. Sin embargo, tras doce años de actividad, Electronic Arts anunció el cierre de sus servidores, poniendo fin a esta divertida aventura virtual.

A través de las redes sociales oficiales del juego, el estudio Electronic Arts compartió el siguiente mensaje:

“La decisión de terminar nuestro viaje de 12 años es muy emotiva. Junto con nuestros compañeros en The Simpsons y The Walt Disney Company, nos ha encantado brindarles este juego a ustedes, los fans, y ver cómo cada uno construyó sus amadas versiones de Springfield. Fue un viaje remarcable, y estamos agradecidos de que pudimos brindarles 308 actualizaciones, 831 personajes, e incluyendo la despedida de hoy 1.463 misiones. Con nuestro viaje llegando a su cierre, les ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento a ustedes, los jugadores, que hicieron todo esto posible”.

Según lo que informaron, el juego será eliminado de la App Store el 31 de octubre, pero quienes ya cuentan con él, lo podrán seguir utilizando hasta el 24 de enero de 2025, cuando ya no funcionará más.

To think it’s over. The final update to Tapped Out pic.twitter.com/ivLotYHgSC

A través de las diferentes plataformas se ha dado a conocer la noticia, por ejemplo, diferentes youtubers que se enfocan en temas de videojuegos también han hablado del tema y algunos de los comentarios de quienes lo juegan son: «No lo puedo creer.He jugado desde que inicio. Qué noticia tan triste», «es muy triste, yo empecé a jugar en marzo de 2024 y me hice adicta a este juego 😢 llegué al nivel 129 y siento que me faltó un universo por descubrir» y «me encuentro en depresión era nivel 223, tenía 200 personajes, más de 10 años jugándolo tiempo y dinero invertido en este juego, tenía esperanza de conseguir todo».

El canal experto ‘Sonus Imbellis’ menciona que «esto era de esperarse, es un milagro que haya podido llegar tan lejos».

Thanks @EA for the #Donuts I don’t need. And killing a game myself and many others love #TappedOut #TheSimpsoms #TSTO. pic.twitter.com/QnxRTbpnCT

— Tapped Out King (@TappedOutKing) September 28, 2024