U2 publica “Songs Of Surrender”, su nuevo y sorprendente formato acústico

Con motivo del lanzamiento de “Songs Of Surrender”, Island Records e Interscope comparten hoy los detalles de U2SOS40, un proyecto de colaboración único que ha invitado a 40 artistas y creadores de todo el mundo a crear una pieza de contenido de 60 segundos, cada una de ellas sonorizada por una canción regrabada de U2.

El resultado son 40 nuevas interpretaciones visuales de la música de U2 -40 historias de 40 creadores- conmemorando el lanzamiento de “Songs Of Surrender”, una colección con 40 de las más importantes canciones dentro de todo el catálogo de U2, regrabadas y reinventadas para 2023.

Entre los artistas figuran Tanima Mehrotra, nacida en la India, quien documentó a su equipo local de skate en Ciudad de México, quienes «encarnan el tipo de libertad que acompaña a la curiosidad juvenil»; Ben Elias, director y director de fotografía de Nueva Zelanda, cuya película es «un recorrido a pie por Aotearoa protagonizado por mis abuelos»; Alana O’Herlihy, fotógrafa multidisciplinar, directora y artista de técnicas mixtas que «… decidió tomar el tema tan serio de Sunday Bloody Sunday y yuxtaponerlo con los momentos en que las mujeres llegan a su mayoría de edad y esa pérdida de inocencia». Y Yanya Yatsuk, fotógrafa ucraniana establecida en Estados Unidos. que quería «hacer algo que contara una historia de amor».

En las próximas semanas, los respectivos creadores compartirán cada pieza en sus canales y redes sociales, enlazadas por el hashtag #U2SOS40.

Notas a los editores:

Sobre “Songs Of Surrender”:

“Songs Of Surrender” – una colección de 40 canciones significativas de todo el catálogo de U2, regrabadas y reimaginadas para 2023 en sesiones que abarcan los últimos dos años. Se lanzará en su totalidad el viernes 17 de marzo. El primer tema disponible de este nuevo conjunto de grabaciones es el himno «Pride (In The Name Of Love)», que puedes escuchar AQUÍ.

“Songs Of Surrender” fue curado y producido por The Edge, volviendo a visitar algunas de las canciones más célebres de sus más de 40 años de carrera, como “With Or Without You”, “One, Beautiful Day”, “Sunday Bloody Sunday” e “Invisible”. Esta re-imaginación musical resulta en una grabación completamente nueva de cada tema,incluyendo nuevos arreglos y, en algunos casos, nuevas letras.

Lista completa de tracks de “Songs Of Surrender”:

Lado 1 – The Edge

1. One

2. Where The Streets Have No Name

3. Stories For Boys

4. 11 O’Clock Tick Tock

5. Out Of Control

6. Beautiful Day

7. Bad

8. Every Breaking Wave

9. Walk On (Ukraine)

10. Pride (In The Name Of Love)

Lado 2 – Larry

1. Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

2. Get Out Of Your Own Way

3. Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

4. Red Hill Mining Town

5. Ordinary Love

6. Sometimes You Can’t Make It On Your Own

7. Invisible

8. Dirty Day

9. The Miracle Of Joey Ramone

10. City Of Blinding Lights

Lado 3 – Adam

1. Vertigo

2. I Still Haven’t Found What I’m Looking For

3. Electrical Storm

4. The Fly

5. If God Will Send His Angels

6. Desire

7. Until The End Of The World

8. Song For Someone

9. All I Want Is You

10. Peace On Earth

Lado 4 – Bono

1. With Or Without You

2. Stay

3. Sunday Bloody Sunday

4. Lights Of Home

5. Cedarwood Road

6. I Will Follow

7. Two Hearts Beat As One

8. Miracle Drug

9. The Little Things That Give You Away

10. 40

“Songs Of Surrender” está disponible en los siguientes formatos: Edición Digital completa de 40 temas; Edición Limitada de 40 temas 2 CD’s Hardback Deluxe; y Edición Limitada de 40 temas 4 Vinilos. Pídelo ya AQUÍ.