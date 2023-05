The Cure en colombia es una realidad, según lo conformó el vocalista de la banda, Robert Smith, un anuncio que llegó de manera inesperada.

A través de su cuenta de Instagram, el líder de la agrupación sorprendió a sus fanáticos en Colombia y de paso a los de países como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.

Por ahora, Smith, que fue el vocero de la publicación, no relevó más detalles sobre la gira de The Cure en Latinoamérica, solo se limitó a nombrar países y el año en el que la banda aterrizará en esta parte del mundo, que será en el 2023.

Recordemos que The cure visitó Colombia en el 2013, cuando la agrupación presentó su show en el Parque Simón Bolívar aquel 19 de abril, fecha que no recuerda que ya pasaron 10 años.

Si bien Smith reveló los países de la región en los que The Cure ya medita aterrizar, fue claro en decir que el tema de las negociaciones se han complicado un poco, pero espera tener más información más adelante.

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY… BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD… MORE DETAILS WHEN THEY EXIST… ONWARDS X

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) May 3, 2023