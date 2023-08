¡No se parece! Así luce el niño que hizo de William Wallace en Corazón Valiente

Corazón Valiente’ es una película épica de 1995 dirigida y protagonizada por Mel Gibson, la cual está basada en la vida del héroe escocés del siglo XIII, William Wallace. Este guerrero lidera una revuelta contra la opresión inglesa en el siglo XIII. Tras sufrir una tragedia personal a manos de los ingleses, Wallace se convierte en un líder carismático y valiente que inspira a su gente a luchar por su independencia y libertad

Una de las memorables escenas es la del inspirador discurso de Wallace cuando se dirige a su ejército de guerreros escoceses. Mel Gisbon llegó a interpretar uno de los papeles más conmovedores en esta producción, ¿pero no olvidan a alguien?; James Robinson, actor que encarnó al rebelde escoces cuando era niño, también se hizo una actuación impecable.

En una entrevista para Sundaypost Robinsón habló sobre su papel en ‘Corazón Valiente’, asegurando que “Braveheart fue una experiencia increíble. La gente me pregunta si es estoy cansando de hablar de ello, pero es algo de lo que estoy muy orgulloso”

A lo largo de su vida, el actor también ha hecho apariciones en más producciones de televisión que lo han mantenido en pie dentro de la industria.

Otros proyectos de cine de Robinson

En 2009, hizo una aparición como invitado en la serie médica ‘Doctors’, desempeñando el papel de Ciaran Wright en el episodio titulado ‘The People at the Top of the Stairs’. Posteriormente, regresó a la serie en el 2013, esta vez interpretando a Glen Barry en el episodio ‘Love to Hate You’.

En el mismo año 2013, tuvo un pequeño papel en la popular serie ‘The Borgias’, donde actuó como un soldado de los Sforza en el episodio titulado ‘The Prince’.

En 2014, participó en la miniserie ‘Babylon‘, interpretando al señor Lovett, quien es el esposo de la oficial Fiona Lovett (interpretada por Elena Hargreaves).

El 9 de julio de 2016, hizo una aparición como invitado en el último episodio de la segunda temporada de la exitosa serie ‘Outlander’, donde dio vida a Greg Edgars, el primer esposo de Gillian Edgars (interpretada por Lotte Verbeek) antes de que ella lo asesinara.

Además de participar en esas series, también actuó en películas como ‘The Butterfly’, ‘The Dark Return of Time’, ‘Ashes, Bruce v Clark: Debate of Justice’, ‘The Walk, Angel, Odd Posture, 7300 Days Later’, ‘The Wee Man’, ‘En Passant’, ‘Jumpers’, ‘Anglesey Road y Saxon’.