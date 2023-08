Mujer salió a la calle con parlante en mano a cobrarle a sus vecinos; Los boleteó con toda

Archivado en: • •

¿Quién no ha tenido un cobrador intenso o se ha visto en la incómoda situación de cobrar a sus deudores?, pues una mujer que se hizo viral en redes sociales fue más allá y para muchos se coronó como la más intensa de todas.

En redes sociales se hizo viral un video que deja ver la particular técnica usó una mujer en una medida algo desesperada para que sus deudores le paguen lo que le deben.

El gracioso e incómodo momento habría tenido lugar en la costa colombiana, donde una mujer, cansada de que no le paguen, decidió salir por su barrio con parlante y micrófono en mano para boletear con toda a cada una de las personas que le deben dinero.

En las imágenes se ve a la mujer en la calle, mientras que, con lista y todo, expone una a una a las personas que no han querido pagarle los postres que les había vendido.

En el video que le está dando la vuelta al mundo y que ya completa miles de reproducciones se ve a la mujer evidentemente molesta y según ella, cansada de cobrar por las buenas, decidió hacer público a sus deudores.

“Bueno, el día de hoy voy a mencionar a aquellas personas que no me han querido pagar el postre, porque ya me cansé de ir a cobrarles por las buenas. Entonces voy a empezar, aquí de primero tengo, como siempre, a Jorge Baldón, o sea son $2.000 ¿no tienes 2 mil pesos para pagarme el postre? O sea no, cómo es eso posible”, inicia diciendo la mujer.

La mujer continuó exponiendo una a una las personas que le deben con su respectivo monto, incluso la mujer se quejó de una de sus vecinas que, pese a tener tienda se había hecho la loca y no le había cancelado 700 pesos.

“También tengo aquí a la vecina, vea tiene tiendita y me debe $700, ¿cómo es posible que no me va a pagar eso”, dice la mujer.

Pero, lo que más llamó la atención de los internautas y que para muchos también le dio el título a “la más intensa”, fue que esta no sería la primera vez que la protagonista del video le cobra insistentemente a estas personas, pues reveló que ha ido más de 30 veces donde otra de sus deudoras que también le debe lo de un postre.

“Vea, por último, tengo a la señorita Alba que yo sé que ella me está escuchando. He ido 32 veces a la casa y de esas 32, 31 veces me han dicho que no está. Cómo es posible que no me va a pagar los dos mil pesos del postre que me debe. Ya me cansé, me cansé de cobrarles por las buenas”, finaliza la mujer en el video.

