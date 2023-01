Måneskin y Tom Morello lanzaron ‘GOSSIP’, su poderosa colaboración

Måneskin emprendió la búsqueda de colaboraciones de talla mundial, y esta fue la razón para encontrar Tom Morello, el legendario guitarrista de Rage Against The Machine.

Esta fusión dejó como resultado Gossip, la nueva canción del grupo italiano que, en colaboración con Tom Morello, entregó una nueva razón a sus fanáticos para mantener viva la llama musical que los ha catapultado a nivel mundial hasta el momento.

Gossip hace parte del próximo álbum de la banda, al que titularon RUSH!, y el cual se estrenará a nivel global el próximo 20 de enero.

GOSSIP feat. @tmorello | The OFFICIAL VIDEO is OUT NOW!! 💋https://t.co/filt6y6tR2 pic.twitter.com/72BN4YZ2Bk

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) January 13, 2023