Las razones por las que dicen que el gol de Macalister Silva a Nacional fue legal

Este 23 de noviembre se jugó la final de la Copa Colombia entre Atlético Nacional y Millonarios. El partido se disputó en el Atanasio Girardot y dejó como campeón al equipo verdolaga luego de que el encuentro se definiera desde el punto penal.

Millonarios anotó el primer tanto del partido en el minuto 59. El gol llegó de la mano de Leonardo Fabio. Sin embargo, cuando ya parecía que el equipo bogotano se iba a llevar la victoria, llegó Juan Felipe Aguirre para empatar el partido en el minuto 93. El empate obligó a disputar la final en penales.

Los hinchas de Millonarios no solamente quedaron tristes por la derrota, sino por una polémica jugada que terminó con la anulación del que iba a ser el primer gol del equipo embajador. Se trató de la anotación de Macalister Silva, la cual anularon en el minuto 24 de partido.

En medio de un balón divido, el capitán de Millonarios le ganó el duelo a Robert Mejía, se quedó con la pelota y luego irrumpió en el arco de Mier. Sin embargo, tras la anotación, el juez Carlos Betancur anuló la jugada por el empujón que le habría dado Silva a su contrincante.

La anulación de Macalister Silva generó furia en los hinchas de Millonarios, quiénes no vieron justa la decisión de juez. Asimismo, otros analistas arbitrales y expertos del tema aseguraron que el gol del futbolista de Millonarios no debió ser anulado.

Al respecto, el exárbitro Rafael Sanabria aseguró que fue un grave error de parte de Carlos Betancur anular el gol, teniendo en cuenta que fue una disputa de hombro contra hombro. Según él, “el jugador de Nacional se dejó caer”:

Asimismo, el analista y exárbitro José Borda también considero que Betancur se equivocó y que era gol legítimo de Millonarios. «No hubo falta, fue carga leal (hombro con hombro), ese desplazamiento lo permite la ley 12, el VAR debió llamarlo y no lo hizo«, dijo Borda.

Además de los comentarios de ambos exárbitros, la cuenta ‘VAR Central’, que se decía a realizar análisis de situaciones polémicas en el fútbol, también expresó que la jugada entre Silva y Mejía fue legal y que por ende el gol no debió ser anulado.

“ERA GOL LEGAL: Disputa legal de Macalister Silva contra Robert Mejía. Utiliza su hombro que es perfectamente permitido según el reglamento desde que no haya fuerza excesiva. Es una CARGA. Betancur pitó falta y el VAR Kéiner Jiménez no intervino”, explicó el Var Central en redes sociales.

