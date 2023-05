¿La bebería? Crean cerveza hecha con aguas residuales recicladas; del baño, a la lata

Archivado en: •

La cerveza es una de las bebidas alcohólicas preferidas por cientos de personas, pues quien no desea beber una de estas bien fría en un día caluroso; pero si le proponen tomar una que ha sido hecha con aguas residuales recicladas de baños, ¿la bebería?

En San Francisco, California EE. UU., una empresa creó una cerveza hecha con aguas grises recicladas de duchas, lavandería y lavamanos provenientes de un edificio de 40 pisos llamado Fifteen Fifty.

Se trata de una cerveza estilo kölsch, que fue elaborada con el objetivo de crear un producto amigable con el medio ambiente, teniendo en cuenta las sequías históricas que ha sufrido California.

Según El Heraldo de México, el edificio del que recogen el agua recicla más de 10 millones de litros de agua al año, líquido el cual es filtrado, purificado y desinfectado mediante un sistema creador por la misma empresa, Epic Cleantec.

Dicho innovador sistema incluye filtros de carbón activado, luz ultravioleta y cloro y para mostrar su efectividad fue que la empresa de tecnología de purificación creó la cerveza en colaboración con la cervecera Devil’s Canyon.

Con más de 2.000 galones, Epic y Devil’s Canyon elaboraron y envasaron 7.500 latas de cerveza, a la que llamaron Epic OneWater Brew.

La cerveza no está a la venta, pues es un producto de demostración, sin embargo, esta fue repartida en la reciente conferencia sobre el agua de las Naciones Unidas.

Al tratarse de una bebida hecha con agua reciclada, miles de personas cuestionan la seguridad de beberla, por lo que Aaron Tartakovsky, cofundador y director general de Epic Cleantec aseguró que su producto podría ser más seguro que otras cervezas, esto debido al riguroso proceso de pruebas que exigen.

“Muchas veces, en una fábrica de cerveza se abre el grifo y el agua que sale es la que se utiliza para elaborar la cerveza, en nuestro caso, tenemos tanto control sobre el proceso de tratamiento que pudimos modificar algunos de los pasos para ofrecer a los cerveceros un lienzo en blanco», señaló Tartakovsky a The Guardian.

We’re thrilled to see our Epic OneWater Brew featured in @SFGATE . Thank you to @madwells22 for visiting the garden and tasting our beer created with @DevilsCanyon using water recycled from the Fifteen Fifty high-rise building in San Francisco! ♻ 💧🍺 https://t.co/KJp7RwiDIZ

Always happy to have a #PureWaterBrew, a #beer made with recycled #water.

This Kolsch is made with purified water from San Francisco’s first approved greywater reuse system, found in an apartment building.

Cheers to @ATartakovsky & @EpicCleantec for the tasty, sustainable beer! pic.twitter.com/WT3oPZmVN5

— Travis Loop (@travisloop) March 24, 2023