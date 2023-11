Google eliminará cuentas de Gmail el 1 de diciembre y así puede evitar que cierren la suya

Archivado en: •

Desde hace unos meses, Google ha venido enviando mensajes de alerta para todos aquellos usuarios que tienen sus cuentas inactivas. A partir del 1 de diciembre, se llevará a cabo la eliminación de cuentas de Gmail que no hayan registrado actividad alguna durante los últimos dos años.

Sin embargo, las cuentas de Gmail que están vinculadas a instituciones educativas o empresas estarán exentas de esta normativa y seguirán funcionando aún si el usuario no la usa desde hace varios meses atrás.

Le puede interesar: Así puede pedirle a ‘Bard’, el chatbot de Google, que analice videos de YouTube

Desde que Google lanzó su servicio de correo electrónico ‘Gmail’ desde 2004, este se ha convertido en la cuenta principal de millones de usuarios en todo el mundo.

Además del correo electrónico, Gmail permite que los usuarios estén vinculados a otras aplicaciones de la misma compañía como Google Fotos, Drive y más. Por eso, quedarse sin la cuenta de Gmail afecta directamente a los otros servicios de Google que están sincronizadas con el correo.

¿Cómo evitar que su cuenta de Gmail sea eliminada?

Desde mayo de este año, Google anunció que, bajo una actualización de su política de cuentas inactivas, eliminará odos aquellos correos electrónicos de Gmail que no han reportado actividad desde el 2021.

Aunque en su blog oficial, Google no confirmó la fecha oficial en el que procedería a borrar dichas cuentas, el New York Post reveló que el 1 de diciembre sería el día en el que millones de cuentas inactivas de Gmail se borrarían.

Mire también: Así puede ocultar a personas ‘indeseadas’ de los recuerdos destacados de Google Fotos

Al respecto, Google informó que esta decisión se toma para mejorar la seguridad de sus usuarios activos. Lo anterior porque las cuentas inactivas suelen tener contraseñas antiguas o reutilizadas, lo que podría comprometer la seguridad.

Para evitar que su cuenta sea una de las eliminadas por Google, lo único que debe a ver es iniciar sesión con su correo de Gmail en cualquier aplicación de la compañía antes de este 1 de diciembre.

Por lo cual, podrá ingresar a Gmail, Drive, Fotos, Docs con su correo de Gmail para mostrar actividad reciente y que su cuenta no sea eliminada.

¿Cómo ocultar personas ‘indeseadas’ de Google Fotos?

Con esta función, los usuarios de Google Fotos podrán tener el control de sus recuerdos y se podrán asegurar que no le salgan personas que ya no desea ver en sus fotos.