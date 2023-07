El cantante Enrique Bunbury, que se presentará en nuestro país en diciembre, se encuentra promocionando su último álbum ‘Greta Gabo’ con el que visitará cinco ciudades de América Latina, antes de decir adiós de manera definitiva.

Por el lanzamiento de su álbum, Bunbury habló sobre lo que significa su regreso a nuestro país y contó cómo fue el momento en el que se enteró que su fecha en Bogotá había sido sold-out poco tiempo después del anuncio oficial.

Desde que hacía parte de la banda los ‘Héroes del Silencio’, de quienes habló recientemente, Bunbury ha sido uno de los exponentes más importantes del rock en español y cuenta con innumerables canciones que han marcado, no solo el género, sino también a los miles de fanáticos de la música.

Las letras de sus canciones han sido motivo de interpretaciones por parte de los amantes del rock, quienes encuentran en cada uno de sus versos relación con distintos aspectos de la vida, y aunque no hace parte de la lista de las mejores canciones según la IA, ‘Parecemos Tontos’ es una de esas canciones que ha sido analizada en múltiples ocasiones.

¿Qué significa la canción ‘Parecemos Tontos?

Según distintas interpretaciones esta canción, que hace parte de ‘Expectativas’, su noveno álbum de estudio, trata sobre cómo los humanos son manipulados y engañados con mucha facilidad y la negativa de reconocer lo que sucede.

La letra de la canción puede ser tomada como un llamado de atención para despertar del engaño y comenzar a ser crítico con la información de los medios de comunicación, la publicidad y la política.

Igualmente, hay quienes aseguran que la letra va más hacia las experiencias personales y las reflexiones que estas generan en los individuos, de esta manera aborda la capacidad del ser para resistir y controlar las acciones y pensamientos.

Incluso, mucho han comentado que, no solo la canción, sino el disco generan un ambiente similar al que se retrata en obras literarias como ‘Un mundo feliz’ de Aldous Huxley y ‘1984’ de George Orwell, tocando temas de vigilancia, opresión y manipulación.

El video de la canción, a blanco y negro, que incluye personas con máscaras, alguien vigilando lo que se hace, entre otros símbolos, reflejan la manipulación que sufren los individuos en la sociedad, creyendo que tienen la libertad de elegir, pero terminan siendo engañados sin notarlo.

Así mismo, durante una entrevista en medio de la promoción de este disco, Bunbury aseguró que el álbum incluye muchos temas de contenido social y de introspección personal, y que en esta canción cohabitan ambos, pues hay frases que llevan a la reflexión social mientras que hay otras que llevan a la reflexión personal.

Letra de la canción

“Con este traje de frío en la oscuridad

Frente a un abismo de once dimensiones

Al que lanzar al azar todo lo que no queramos cargar encima

Deseos tan ligeros como promesas

Una voluntad tan liviana como escasa

Y la sospecha persistente e impertinente

Aunque traten siempre de disimular

Acciones y facciones

Que no me convencen

Y el reflejo en el espejo está loco de atar

Todo este abanico de pantomimas

Todas las risas todas las rimas

No conseguirán engañarnos a todos

Aunque a veces parecemos tontos

No conseguirán engañarnos a todos

A todos no

En noche cerrada entran todas las moscas

Y nos bañamos en el mar, la mar de bien

Mas allá donde no alcanza la vista

Llegaban mis expectativas

Un tejido de elucubraciones de teorías

En universal galimatías

Marionetas de agua a la deriva

Bailando a lomos de oleajes de surf

No conseguirán engañarnos a todos

Aunque a veces parecemos tontos

No conseguirán engañarnos a todos

A todos no.

Qué ruido hace

Un hombre que se quiebra en soledad

Qué cobijo encontrará

En la sombra de un mal pensamiento

Intentan desplumar nuestras alas

Como si fueran un casino de Las Vegas

Que saliera el conejo del sombrero

Desbordando la copa de la incredulidad

No conseguirán engañarnos a todos

Aunque a veces parecemos tontos

No conseguirán engañarnos a todos

A todos no