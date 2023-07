Emmys 2023: esta es la lista de los nominados a los premios de la televisión

Por medio de los Primetime Emmy Awards y realizado por la Academia de Artes Y Ciencias de la Televisión (ATAS), la ceremonia reconoce lo mejor de la pantalla chica y resalta los programas, las series y películas destacadas durante la temporada, así como los papeles a mejor actor o actriz.

Para este año, series como Beef de Lee Sung Jin y The Last of Us de Neil Druckmann se encuentran nominadas en esta condecoración.

Aquí le dejamos la lista de los postulados a las categorías principales de los premios Emmy 2023, publicada en la página oficial de Emmy Award:

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

Jury Duty

Only Murders In The Building

Ted Lasso

The Bear

The Marvelous Mrs. Maisel

Wednesday

Mejor actor principal en una serie de comedia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martín Corto (Only Murders In The Building)

Jason Sudeikis (Ted lasso)

Jeremy Allen Blanco (The Bear)

Mejor actriz principal en una serie de comedia

Cristina Applegate (Dead to me)

Raquel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Iyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winjler (Barry)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Ayo Edebiri (The Bear)

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Jon Bernthal (The Bear)

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel)

Nathan Lane (Only Murders In The Building)

Pedro Pascal (Saturday Night Live)

Oliver Platt (The Bear)

Sam Richardson (Ted Lasso)

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Becky Ann Baker (Ted Lasso)

Quinta Brunson (Saturday Night Live)

Taraji P. Henson (Abbott Elementary)

Judith Light (Poker Face)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Harriet Walter (Ted Lasso)

Mejor dirección para una serie de comedia

Bill Hader (Barry)

Declan Lowney (Ted Lasso)

Cristobal Almacenero (The Bear)

Amy Sherman-Palladino (The Marvelous Mrs. Maisel)

Mary Lou Belli (The Ms. Pat Show)

Tim Burton (Wednesday)

Mejor Serie Dramática

Star Wars: Andor

Better Call Saul

Game of Thrones: House of the Dragon

Seccession

The Crown

The Last of Us

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor actor en una serie dramática

Jeeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Oldenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz en una serie dramática

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid´s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor actor de reparto en una serie dramática

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession)

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgard (Succesion)

Mejor actriz de reparto en una serie deramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy (The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Thea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor actor invitado en una serie dramática

Murray Bartlett (The Last of Us)

James Cromwellk (Succession)

Lamar Johnson (The Last of Us)

Arian Moayed (Succession)

Nick Offerman (The Last of Us)

Keivonn Montereal Woodard (The Last of Us)

Mejor actriz invitada en una serie dramática

iam Abbass (Succession)

Cherry Jones (Succession)

Melanie Lynskey (The Last of Us)

Storm Reid (The Last of Us)

Anna Torv (The Last of Us)

Harriet Walter (Succession)

Mejor dirección para una serie dramática

Benjamín Carón (Star Wars: Andor)

Dearbhla Wash (Bad Sisters)

Marca Mylod (Succession)

Lorene Scafaria (Succession)

Andrij Parek (Succession)

Pedro Hoar (The Last of Us)

Mike Blanco (The White Lotus)

Serie limitada o de antología excepcional

Beef

Dahmer

Daisy Jones The Six

Freishman is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor película para televisión

Dolly Parton´s Montain Magic Christmas

Fire Island

Hocus Pocus 2

Prey

Weird: Thew AL Yankovic Story

Mejor actor principal en una serie o película limitada de antología

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer-Monster. The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)

Mejor actriz principal en una serie o película limitada de antología

Lizzy Caplan (Fleishman is in Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swam)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones and the Six)

Ali Wong (Beef)