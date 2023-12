¿Cómo se ingresa a la Deep Web? Tenga en cuenta todas estas precauciones

Archivado en: •

La Deep web es uno de los temas que más se ha vuelto tendencia en los últimos días. Muchas personas aseguran que quisieran saber qué se pueden encontrar en esta parte del internet, pero también deben tener en cuenta las precauciones que debe tener.

La Deep Web es una parte profunda del internet que no es visible cuando se hace cualquier búsqueda. Es decir, si usted quiere encontrar alguna información o artículo, los resultados de la dark web no le van a aparecer.

Mire también: La terrorífica historia del criminal que operaba con la ayuda de la Deep Web

En la ‘deep web’ no todo lo que se encuentra es ilegal o peligroso, pero son temas con los que se debe tener cuidado. Allí se pueden encontrar documentos ocultos, archivos privados o hasta información de entidades publicas a los que normalmente no se tiene acceso.

Aunque estos no son necesariamente peligrosos, sí hay lugares con los que va a sufrir ataques cibernéticos, se pueden llegar a encontrar armas, varias cosas ilegales y también drogas.

¿Cómo ingresar?

Para ingresar a la Deep web hay varias aplicaciones y no está de más recordar que con todas debe tener mucha precaución. Le vamos a nombrar unas que son las más conocidas y se consideran las más fiables.

Recuerde que, si quiere descargarlas, es mejor que lo haga por los medios oficiales, que ellas mismas ofrecen.

Tor: este es uno de los navegadores más conocidos para acceder a la Deep web y también fue el primero en destacarse. En este se encuentra la privacidad de usuarios y la seguridad.

Es compatible con los principales sistemas operativos y funciona como una especie de cebolla, porque juega entre sus capas para poder obtener la información y no lograr ser rastreado, también porque oculta la dirección IP de los usuarios.

Subgraph: Este navegador es de código abierto y tiene el sistema operativo de Tor. Tiene políticas de seguridad que son bastante estrictas con el objetivo de mantener máxima seguridad en sus comunicaciones. Puede cifrar archivos y también tiene mensajería instantánea.

Le puede interesar: El video de la Deep Web que mostraría supuestos extraterrestre conviviendo con humanos

Tenga precaución

En la Deep web no debe cometer error, como exponer datos personales en foros, tampoco descargar archivos sin saber de qué se tratan. De igual forma, no ingresar a páginas web de las que no tenga garantías.

Tenga en cuenta que para la mayoría de los ataques usted va a tener que tener una interacción, aunque sea mínima con el victimario.

También tenga herramientas de seguridad, un antivirus bueno para que logre proteger la red. Además, proteja muy bien sus datos propios, porque de no ser así puede ser víctima de un ataque, que al fin y al cabo son bastante variados.