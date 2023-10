BIME BILBAO: UN DIÁLOGO GLOBAL SOBRE LA MÚSICA Y LA TECNOLOGÍA EN 2023

BIME, el evento de música, llega a Bilbao con su décima edición. Durante cinco días, reúne a profesionales de Europa y América para fortalecer la industria musical en español. El evento consta de BIME PRO, un congreso con más de 100 paneles y 250 expertos que tendrán lugar en el Palacio Euskalduna de miércoles a viernes y BIME LIVE, con más de 50 showcases de música en vivo de acceso gratuito.

TENDENCIAS Y PROFESIONALES CLAVE EN EL FUTURO DE LA MÚSICA

BIME destaca con figuras clave en la música como Alfonso Pérez Soto (WARNER MUSIC), Chiara Santoro (YouTube), Morgan McGrath (LIVE NATION), Claudio Lillo (Agente Musical Internacional), Jen Malone (Black&White Music, conocida por Euphoria en HBO), Laura Tesoriero (TheOrchard), Ariel “Chicho” Chichotky (Dale Play Records), Gabi Bobrovizki (Boiler Room), Andrés Sánchez (OCESA), y María Montejo (SONY Music Colombia). entre muchos más, serán algunas de las voces más importantes de la industria musical en esta edición.

BIME 2023 se enfoca en la sincronización de música en contenido audiovisual, la inteligencia artificial y la relación entre marcas y música. Habrá destacados oradores en estas áreas, además de discusiones sobre éxito en español, desafíos de las salas de conciertos y estrategias de derechos de autor y edición musical. Importantes artistas como Samantha Hudson, Arkano, Jorge Ilegal, Ana Curra, Ona Mafalda, Bikôkô, Verde Prato, Teresa Ferreiro, Libertad Suárez (a.k.a. Garrita), Lil C, Lala Hayden, Briela Ojeda, Lucio Feuillet, Afrika,

También habrá un espacio para promotores de festivales y música en vivo, que abordarán temas ecológicos, políticas de sostenibilidad y tendencias en la música en vivo.

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD CON LA INDUSTRIA MUSICAL

BIME se enfoca en la sostenibilidad y la igualdad en la industria musical. Destacados participantes como Lluís Torrents de Sala Razmatazz y Fernando Bigeriego del Ministerio de Cultura de España discutirán sobre este tema.

El BIME MUSIC EQUILITY FORUM trabaja en lograr una industria musical más igualitaria e inclusiva. Profesionales como Rosa Lagarrigue (RLM Management) y Vega (La Madriguera Records) compartirán sus experiencias. También se abordará el compromiso de la industria musical con la igualdad con la participación de Yeison García (Conciencia Afro) y Quinndy Akeju (Afrocolectiva). Se debatirá sobre el futuro de género en la prensa musical con PAM y MIM.

BIME STARTUP! Y BIME CAMPUS: INNOVACIÓN Y FORMACIÓN

BIME START UP! es un espacio que explora la tecnología en la música con el respaldo de Banco Santander y en colaboración con Eywa. Incluye una exhibición llamada StartUp Village y una competencia donde 8 empresas presentan proyectos innovadores. Destacados profesionales como Aga Samitwoska y Jeff Bacon participarán. Por otro lado, BIME CAMPUS brinda formación teórica y práctica en la industria musical, con expertos como Ella McWilliam y Cristina Perpiñá de SGAE, para ayudar a estudiantes a ingresar en esta industria.

LA INDUSTRIA MUSICAL ES PREMIADA EN BIME

PREMIOS FEST: Celebran su 10º aniversario y reconocen a los profesionales que organizan festivales de música en España. PREMIOS BIME EQUITY, en colaboración con Amazon Music: Destacan el talento femenino y LGTBIQ+ en la música, premiando a individuos por su trayectoria, proyección futura y compromiso social. La artista Samantha Hudson estará presente y MUSIC MOVES EUROPE AWARDS: Por primera vez se otorgan, reconociendo el talento emergente europeo en la música, impulsando a artistas con gran potencial en Europa. Entre los premiados previos se encuentran artistas como Mumford & Sons, Dua Lipa,Zaz y Stromae.

4 DÍAS DE MÚSICA CON MÁS DE 50 SHOWCASES DE ACCESO LIBRE

Cuatro días de música en vivo en las calles de Bilbao con más de 50 conciertos gratis. Participarán artistas en diversos países, incluyendo Países Bajos, Alemania, Noruega, Italia, Estonia, Portugal, Canadá, España, Colombia, Chile, México, Argentina, Cuba, Paraguay y Ecuador. Los estilos musicales serán variados, desde el rock tropical de Afrosound (CO) hasta la electrónica folkportuguesa de Ana Lua Caiano (PT) y el jazz de Divorce From New York (EUS). También se incluirán géneros como el pop, el reggaetón, la electrónica y más, ofreciendo una amplia gama de experiencias musicales.

UN PUNTO DE ENCUENTRO PROFESIONAL E INSTITUCIONAL PARA DAR EL SALTO INTERNACIONAL

BIME, en su décima edición en Bilbao, es un punto clave para la internacionalización de la música entre América Latina y Europa. Con la participación de Georg Haüsler de la Comisión Europea y representantes de diferentes países, se promueven oportunidades de negocio y se discuten temas como la legislación internacional y la protección de profesionales culturales. Bilbao-Bizkaia-Euskadiserá el anfitrión, y otras regiones también estarán presentes. Además, en el marco de la Presidencia Española de la UE, BIME y Acción Cultural Española organizan un encuentro internacional de programadores de música, y el programa de capacitación para la internacionalización se expande para incluir colaboraciones entre artistas de diferentes regiones.