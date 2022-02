Video: Empleados comieron brownies que encontraron y terminaron drogados

Empresa de envíos británica se llevó un amargo rato luego de conocer el video de unos de sus empleados que se encontraban bajo el efecto de las drogas, así que tuvieron que abrir una investigación, sin pensar en que todo se trató de un accidente.

Los implicados consumieron brownies que contenían cannabis, que fueron encontrados en un paquete sin reclamar.

«Hoy todos los carteros de Clapham [sur de Londres] comieron accidentalmente brownies de hachís y he tenido que recogerlos uno a uno porque estaban drogados», eran las palabras con las que el video que se hizo viral fueron acompañadas.

Sin embargo, el video fue eliminado por el autor, que también trabajaba con los hombres, pero otras cuentas se encargaron de replicarlo.

Uno de los carteros se ve algo confundido y con mucho trabajo mueve el carrito donde lleva las encomiendas.Luego aparece en otra toma sentado, mientras que quien lo graba dice «se ha comido dos”, a lo que él responder «tomé cuatro”.

Los brownies procedían de un paquete que no se había recogido durante un mes, pero la empresa se tomó el caso con la seriedad y se encuentran analizando si los implicados podrían ser despedidos, además aseguró que recalcó las normal a sus empleados.

