Una fisicoculturista afirma que sus piernas musculosas por sus ejercicios en el gimnasio, están interponiéndose en su vida su sexual. Anne Lima, de 34 años, asegura que los hombres con piernas más delgadas se asustan cuando ven sus piernas con una circunferencia de 24 pulgadas.

La fisicoculturista brasileña le aseguró a Jam Press que el tamaño de sus piernas ha hecho que algunos hombres «no logren tener una erección en el dormitorio». Lima agregó que ha trabajado en su físico durante más de 13 años y sus piernas han crecido gracias a una serie de ejercicios de fuerza que le exigen mucho más.

Aunque ha tenido problemas con algunos hombres, asegura que también lo ha conseguido todo gracias a sus extremidades.

«Lo consigo todo el tiempo. Lo consigo en el gimnasio y hasta me paran por la calle. Una vez, un extraño me pidió que me frotara las piernas. Fue bastante raro”, recoge New York Post. Lima se siente orgullosa de sus extremidades y no tiene planes para bajarle a la exigencia del gimnasio. Agregó que son naturales y que no ha tenido ningún tipo de procedimiento.