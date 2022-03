Archivado en: • •

El show debe continuar y así sucedió en el Festival Estéreo Picnic. Tras la partida de Taylor Hawkins y la cancelación de la presentación de Foo Fighters, diferentes bandas y artistas rindieron respetuosos homenajes al baterista. La primera en hacerlo fue Black Pumas, banda que dio la triste noticia en el escenario Adidas.

También lo hicieron artistas de otros géneros, como Crudo Means Raw -rapero de Medellín- quien se presentó el sábado 26 de marzo en la tarima Adidas. Con diferentes instrumentos de percusión y por varios minutos, Crudo recordó a Taylor mientras en las pantallas se proyectaba al baterista en una de sus interpretaciones. Este mismo día y en el mismo escenario, Fatboy Slim también proyectó imágenes de Hawkins mientras pinchaba canciones en los decks.

El domingo 27 de marzo, último día del Festival, las bandas de rock también expresaron sus respetos hacia Hawkins. Machine Gun Kelly pidió un minuto de silencio, luego le pidió a su público gritar «te amamos Taylor Hawkins«. Luego cantó Papercuts y la energía estalló.

Más adelante, The Strokes haría su respectiva mención. En las pantallas proyectaron «en memoria de Taylor Hawkins» cerrando las presentaciones en el escenario principal. Julian Casablancas y su banda cantaron ‘Ode To The Mets‘ para recordar al músico y finalizar el tercer día del Festival Estéreo Picnic.