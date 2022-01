‘The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance’ llega a las plataformas de streaming

El legendario concierto de la azotea, donde The Beatles dio su última presentación en 1969, llega a las plataformas de streaming con una nueva mezcla para celebrar el 53 aniversario de este performance en el último piso de Apple Corps en Londres.

La mezcla fue hecha por Giles Martin y Sam Okell, en estéreo y Dolby Atmos y ya se puede encontrar en plataformas musicales como ‘The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance’ a partir de este viernes 28 de enero.

El famoso concierto en la azotea de The Beatles llegará a los cines en formato IMAX

Además del lanzamiento en streaming de The Beatles: Get Back-The Rooftop Performance, la celebración del aniversario de la electrizante actuación en la azotea de The Beatles continuará con varios anuncios, tributos y eventos más emocionantes: