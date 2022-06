The 1975 regresa con un nuevo álbum y anuncia posible fecha de estreno

La icónica banda The 1975 sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir la noticia de un regreso con un nuevo álbum.

La banda británica regresa después de haber cancelado una gira internacional, programada para el 2021, por la pandemia del coronavirus y las restricciones de algunos países.

Ahora, The 1975 anunció que después de este receso tendrán nueva música. El grupo publicó una imagen con ‘The 1975’ grande y la fecha 7 de julio, lo que sería la fecha de lanzamiento de su quinto álbum.

«Tu nuevo álbum. Tu nueva era. Tus viejos amigos. ‘The 1975′», escribieron junto a la fotografía que emociona a los seguidores.

— The 1975 (@the1975) June 1, 2022