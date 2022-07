Tenso momento entre Messi y Sergio Ramos durante entrenamiento del PSG

Archivado en: •

Como en los viejos tiempos, los futbolistas Lionel Messi y Sergio Ramos, que actualmente juegan juntos para el Paris Saint-Germain F. C., se encararon durante uno de los entrenamientos del equipo francés más importante en la actualidad.

En un video que se volvió viral en las redes sociales se puede ver que, durante un entrenamiento previo al duelo frente a Gamba Osaka, Ramos, ex Real Madrid, y Messi, ex Barcelona protagonizaron una dura jugada, que no le gustó mucho al argentino.

El tenso momento se originó cuando la ‘Pulga’ le hizo una gambeta al español, que realizó un roce fuerte e innecesario para intentar quitarle la pelota.

Mire También:

¡Imparables! Selección femenina de Colombia golea a Chile 4-0

Colombia finalista de la Copa América femenina

A pesar de que el roce no detuvo la jugada del argentino, sí se mostró molesto con el español por haber sido tan rudo durante un entrenamiento.

A pesar de que Ramos intentó bajar la tensión mostrándose amable con Messi, al crack albiceleste no le convencieron sus disculpas.

Los hinchas del equipo europeo esperan que la situación entre los jugadores se calme y no afecte el rendimiento del equipo.