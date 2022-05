Archivado en: •

La jornada electoral del pasado domingo 29 de mayo dejó varios hechos polémicos. Uno de ellos se dio en La Mojana, Sucre, donde un puesto de votación tuvo que ser elevado por sillas ya que se encontraba inundado. Otro de los hechos se dio en Santa Marta, Magdalena, donde un sujeto se limpió la cola con un tarjetón.

En un video, difundido en redes sociales, se ve al hombre en su puesto de votación, ubicado en la Institución Educativa San Pedro Alejandrino, ejerciendo su derecho al voto. Luego toma el tarjetón y decide limpiarse la cola antes de dejarlo en la urna.

En mi natal Sucre hoy se vota entre el agua. Estas imágenes son de La Mojana, una tierra que pide un cambio a gritos. No podemos seguir rogando atención, los sucreños merecen ser atendidos.#PetroPresidenteCosteño pic.twitter.com/oxUvDFV14L — Pedro Flórez Porras (@pedrohflorez) May 29, 2022

Los testigos del bochornoso hecho no dudaron en llamar a la Policía para que controlaran al sujeto que estaba, según algunas personas en redes sociales, bajo efectos del alcohol. Sin embargo, esto no fue confirmado o desmentido por las autoridades que procedieron a imponerle un comparendo por su comportamiento contrario a la convivencia.

Un votante en Santa Marta se pasó el tarjetón por la cola. Se dice que estaba bajo efectos del alcohol. pic.twitter.com/0r3w4xrW9y — Chismes Colombia (@ChismesCol) May 31, 2022

En otro video, que también se ha difundido en redes sociales, el sujeto explicó por qué se limpió la cola con el tarjetón. «Desafortunadamente venía sufriendo la virosis y duré siete días con una diarrea. Hoy que fui a votar, tan pronto vi la foto en el tarjetón del pirómano de Gustavo Petro sentí un fuerte olor a excremento y enseguida pensé «uy, me cagué». Entonces, me entregan el tarjetón el jurado… con un papel en la mano y sintiendo que me había caga**, ¿qué mas me tocaba hacer? ¡limpiarme el jopo con él», aseguró el sujeto.