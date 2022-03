Revelan fotos de Megan Fox acompañando a Machine Gun Kelly en su gira

Archivado en: • • •

Machine Gun Kelly llegó el pasado lunes a Paraguay acompañado de Megan Fox, su prometida. La actriz, famosa por su participación en Transformers, fue vista paseando por diferentes lugares de Asunción.

Megan y su novio fueron vistos observando aves en una zona conocida como ‘Costanera de Asunción’. Después se acercaron a otro lugar a disfrutar de la puesta del sol. En redes sociales difundieron imágenes de la actividad de la pareja, por supuesto no faltaron los memes.

Las lluvias y una fuerte tormenta obligaron a los organizadores del festival ‘Asunciónico’ a cancelar su presentación este martes 22 de marzo. Ese mismo día se presentaría Foo Fighters, pero las condiciones no lo permitieron.

En compensación con lo que había sucedido, MGK decidió hacer una presentación desde el hotel donde se hospedaba. El artista publicó un video en sus redes sociales expresando «y así convertimos las malas noticias en noticias increíbles».

the concert grounds flooded in paraguay tonight so they cancelled our set…but i just ordered a huge speaker so meet me out front of my hotel right now, youre getting a show

— blonde don (@machinegunkelly) March 22, 2022