Revelan cómo se verán ‘Beavis and Butt-Head’ en su regreso a la televisión

Mike Judge, creador de ‘Beavis & Butt-Head’, serie de los 90s que cautivó a millones de fanáticos alrededor del mundo y que vuelve este 2022 en forma de película con Paramount+, publicó a través de su cuenta de Twitter cómo lucirán los personajes en esta nueva versión.

De acuerdo con el portal blabbermouth, la película mostrará cómo los personajes han cambiado con es que los años, en un mundo en el que Donald Trump llegó a ser presidente, el COVID-19 se convirtió en una realidad, y el panorama sociopolítico tiene dividido a todo el mundo.

Los personajes han sufrido duros cambios con los años y así lo podemos ver en las imágenes compartidas por el mismo Judge.

Beavis and Butt-Head will be returning this year with a brand new movie and more on Paramount+. No exact date yet, but soon. They need some time to get back in shape. pic.twitter.com/tN5rePP9Kn

— Mike Judge (@MikeJudge) January 5, 2022