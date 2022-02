¿Recuerdas a ‘Malcolm, el de en medio’? Ahora es piloto de autos

La cara de Frankie Muniz marcó a más de una generación gracias a la exitosa serie que protagonizó ‘Malcolm, el de en medio’, sin embargo, el hombre dejó hace varios años su carrera artística para dedicarse a ser piloto profesional de carros.

A pesar de ser visto como uno de los jóvenes que más éxito lograría en Hollywood, Muniz quiso probar otro rumbo. En 2004 carrera Toyota Pro/Celebrity en Long Beach; participó en catorce carreras durante la temporada 2006 de la Fórmula BMW USA; En 2007, pasó a la Champ Car Atlantic Series.

Te puede interesar: Mujer fue echada de la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, por vestir “sexy”

Además, en 2009 Muniz se unió al equipo Stargate Worlds, donde terminó entre los diez primeros en todas las carreras; en octubre de 2021 debutó en las carreras de stock cars en el Kern County Raceway Park en Bakersfield, California y en enero de este 2022 participó en la prueba de la serie ARCA Menards en elicónico circuito dec Daytona.

Driving in today’s pre-race practice at @DAYTONA is @frankiemuniz! pic.twitter.com/fagchcFn6J

— ARCA Menards Series (@ARCA_Racing) January 15, 2022