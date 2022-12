Archivado en: •

En redes sociales se hizo viral un video de la historia de un joven estadounidense que se quedó sin trabajo después de hacerle una broma a los clientes de la tienda de artesanía y telas en la que trabajaba.

Los hechos fueron compartidos por el mismo joven que fue despedido a través de su cuenta de TikTok. Pues Nickolas Cruise contó que se encontraba trabajando y pocas horas de salir por lo que empezó a anunciar por el parlante que el establecimiento dejaría de brindar servicio.

“Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21 horas. Pero aun así no se iban”, indicó el joven dando un contexto de lo que lo llevó a hacer la broma.

Al notar que los clientes no hacían caso y seguían al interior de la tienda, al joven se le ocurrió la ‘brillante’ idea de hacerles una broma y anunciar que el establecimiento ya estaba cerrado y que si no salían estarían invadiendo un terreno privado.

“La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre. Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal», fueron las palabras que dijo el joven a los clientes.

Sin embargo, la broma no paró ahí, pues el joven siguió ‘amedrentando’ a los clientes y expresó que, si no salían de la tienda de inmediato, él mismo los iba a ir a buscar.

“Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar... porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”, expresó Nickolas.

La broma le salió ‘cara’

La pesada broma del joven terminó dejándolo sin trabajo, pues al escuchar las palabras de Nickolas, los clientes de la tienda buscaron al gerente del establecimiento para quejarse por lo sucedido, por lo que, sin pensarlo dos veces, el hombre decidió despedir a su trabajador.

“Tres mujeres mayores fueron a hablar con mi jefe. Me avisaron que no fuera más a trabajar”, señaló Cruise en su video de TikTok, el cual ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y cerca de 500 mil likes.

El video ha causado todo tipo de reacciones entre los internautas, quienes aseguraron que lo dicho por el joven fue “muy gracioso”, sin embargo, algunos otros expresaron que los clientes tuvieron toda la razón al quejarse con el gerente.