Perrito atrapado en un pantano fue rescatado con un salchichón amarrado a un dron

‘Millie‘ una mascota Jack Russell-Whippet Cross, quedó atrapada en un pantano en Denmead, Inglaterra. Cuando la dueña la localizó se le ocurrió la idea de amarrar una salchicha a un dron que sirviera como anzuelo.

La idea surgió después de varios intentos fallidos por rescatar a la mascota. Residentes del lugar le proporcionaron salchichas que luego cocinaron y ataron a una cuerda junto a un dron.

El rescate fue exitoso y pudieron guiar a Millie por un camino seguro. “Colgar una salchicha fue probablemente lo mejor con lo que podían atraerla, es su comida favorita», expresó la dueña de la mascota.

Chris Taylor, director del equipo de búsqueda en Denmead, aseguró que si en algún momento se encuentran con una situación similar, aplicarán el mismo método.

A sausage on a string attached to a drone was deployed to rescue Millie the Jack Russell Terrier after she was in danger of being washed out to sea on mud flats near Portsmouth.

Today’s top stories: https://t.co/4ozTbgdN8L pic.twitter.com/R4mAglGzwu

— Sky News (@SkyNews) January 21, 2022