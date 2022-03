Patrick Stewart habría confirmado su aparición en Doctor Strange 2

Desde que Marvel reveló el nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, las teorías sobre quien puede aparecer en la película no han parado. Uno de los de rumores apuntaba que Patrick Stewart era la voz que decía «debemos decirle la verdad«, por lo tanto aparecería como el Profesor X.

Las teorías apuntan a que Charles Xavier sería miembro de los Illuminati quien junto a otros héroes de Marvel, juzgarían las acciones de Stephen Strange. Después de varias semanas, Patrick Stewart habría confirmado su participación en una entrevista para el canal de YouTube ‘Jake’s Take’

El actor se sorprendió por la capacidad de los fanáticos de Marvel al reconocer su voz, en la entrevista contó que el día del estreno del tráiler no revisó el celular pero al día siguiente descubrió que lo habían bombardeado con cientos de mensajes.

Revelan nuevo tráiler de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

«No fue hasta la mañana siguiente que desperté y vi mi teléfono y me enteré de que estaba siendo bombardeado con mensajes. Mi gente de relaciones públicas me envió las reacciones y me las pasaron. De hecho, yo no reconocí mi propia voz. Sonó diferente, ya sea porque estuviera resfriado o algo así en el momento. No lo sé. Quedé asombrado, todo lo que vieron fue mi hombro y el lóbulo de mi oreja y nada más», comentó Patrick.

Aunque el actor no dio más detalles de su participación, si opinó lo que pasaría si el Profesor X se encuentra con Doctor Strange.

“El Profesor X sería extraordinariamente cauteloso y vigilante, y tal vez se sentiría un poco inseguro, porque hay algo que es potencialmente peligroso en este hombre. Creo que eso pondría al Profesor Xavier en guardia”, aseguró el actor británico.