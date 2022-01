Número que aparece en ‘Don’t Look Up’ es una línea de sexo telefónico

Además del «error» encontrado en una escena de la película, usuarios de Twitter descubrieron que el número telefónico que aparece en Don’t Look Up es una línea de sexo telefónico.

La escena en cuestión se da cuando Randall Mindy, el astrónomo interpretado por Leonardo DiCaprio, ofrece un servicio público de apoyo para responder preguntas sobre el cometa que se acerca a la tierra.

«En este momento, millones de ustedes tienen estas mismas dudas y preguntas sobre el cometa que se aproxima. Por ello, BASH Cellular, en colaboración con el Gobierno de EE.UU., está creando una nueva línea telefónica gratuita para responder a todas sus preguntas», dice DiCaprio en la película.

Revelan supuesta escena eliminada del hermano de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home

Pero curiosos en Twitter decidieron llamar al número 1-800-532-4500 y descubrieron que se trataba de una línea erótica. «Felicitaciones a ‘Don’t Look Up’ por tener la número directo de BASH para su línea de prevención del estrés por asteroides que está vinculada a un número de teléfono de ‘solteras calientes’ en su área», escribió uno de los que descubrió el secreto.

#Dumbass https://t.co/ZwwRYPNTA6

Scientist in «Don’t Look Up» is seen urging Americans to call a phone number — 1-800-532-4500 — if they seek «peace of mind» after learning there’s a comet on course to destroy all life Earth.

— Charles R. Smith🔹 (@softwarnet) January 4, 2022