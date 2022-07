No lo haga en casa: por ser infiel, mujer les echó ají a los preservativos de su pareja

A diario, es normal encontrar casos en los que las personas se vengan de sus parejas que les fueron infieles. Ese fue el caso de Augustah Hubble, quien reconoció que luego de enterarse de la traición de su novio, les colocó ají a sus condones.

Quien contó la historia fue ella misma y dijo que ella pensó que la relación con el hombre iba bien hasta que encontró una prueba que la hizo dudar. La mujer aseguró que habían hablado hasta de vivir juntos.

“Era un hombre perfecto, me compraba flores semanalmente, me daba regalos y rogaba durante meses que fuera su novia. Me pidió que me casara con él en varias oportunidades”, fue lo que dijo la mujer a un medio británico.

Sin embargo, un día descubrió una caja de condones en el carro de su expareja, lo cual le causó curiosidad, porque ellos mantenían relaciones sexuales sin protección. Desde ese momento inició a sospechar y se dio cuenta que el hombre le era infiel con una de sus amigas más cercanas.

Augustah se dio cuenta de la infidelidad porque encontró una conversación subida de tono con la mujer.

Por eso, decidió colocar aceite de ají habanero en la caja de condones que encontró y así vengarse de su expareja.