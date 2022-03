Archivado en: •

Nirvana es una de las bandas más invictas del rock, su música sigue cautivando a nuevas generaciones y canciones como ‘Something In The Way’, lanzada en 1991 en el disco ‘Nevermind’, son cantadas a grito herido.

Sin embargo, la mencionada canción ha logrado ser tendencia en los últimos días y ha aumentado sus reproducciones en diferentes plataformas musicales como Spotify y YouTube luego del estreno de ‘The Batman’, donde se escucha, aunque en su versión remasterizada.

Según reportó Spotify, ‘Something In The Way’ tuvo un aumento del 1200% en los ‘streams’. Un hecho que probablemente, los cientos de fans de la banda presentía, pues desde que se dio a conocer el tráiler en 2020 se sabía que esta canción era pieza fundamental en la musicalización del film.

