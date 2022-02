Netflix: Cómo eliminar una serie o película de la fila de ‘continuar viendo’

Es normal que en el inicio de nuestro perfil en Netflix encontremos algunas series o películas iniciadas y que nunca terminamos de ver y, en ocasiones, nos parece molesto ver esta lista eterna de producciones.

Pues parece que la grande de streaming, escuchó las sugerencias de algunos de sus usuarios y añadió una función para que estas películas o series que aparecen allí tengan un nuevo comienzo.

Todos los usuarios podrán eliminar alguna producción que hayan dejado de ver de la fila de ‘Continuar viendo’ y solo deberás hacer clic en la nueva herramienta.

1. Haga clic en la serie o película.

2. Allí le apareceran las opciones de: ‘Reanudar’ y ‘Continuar viendo’, pero también la nueva función.

3. Seleccione la nueva opción de :‘Eliminar de Continuar viendo’ y listo.

Cabe resaltar que si cambia de opinió podrá deshacer la acción haciendo clic en el boyón de flecha hacia atrás.

Last week we launched @Netflix a small but highly desired feature: Remove from Continue Watching on TV! You are welcome! https://t.co/58KVLTECiX pic.twitter.com/hyycMAgg7C

— Christine Doig (@ch_doig) February 2, 2022