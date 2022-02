El parque temático del Studio Ghibli muestra lo impresionante que será

Studio Ghibli anunció, hace dos años, que estaba construyendo un parque temático en Japón, a unas tres horas de Tokio. La primera parte de este proyecto se podrá ver próximamente. Además, han revelado más detalles de cómo lucirá el parque completo.

El lugar escogido es el Parque Conmemorativo Aichi, rodeado de árboles y naturaleza. La primera fase contiene el ‘Gran Almacén de Ghibli’ está inspirada en ‘El viaje de Chihiro’. Según su página oficial contiene «todos los secretos del estudio, desde artefactos grandes a pequeños«, también contará con exhibiciones de películas del Studio Ghibli.

En el ‘Hill of Youth‘ o ‘Colina de la Juventud’, basada en ‘El castillo ambulante‘ estará la tienda de antigüedades de ‘Whisper of the Heart’ o ‘Susurros del corazón’. Y el ‘Bosque de Dondoko’, referencia de ‘Mi vecina Totoro’, estará en la cima del bosque.

Esta primera etapa del parque se podrá disfrutar a partir del 1 de noviembre. Para el 2023 se espera la segunda parte del parque que incluye ‘El valle de las brujas’ y el ‘Pueblo de Mononoke’.