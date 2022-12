Por imitar a una influecer, mujer se tatuó los ojos y ahora se está quedando ciega

Una creadora de contenido del Norte de Irlanda se tatuó los ojos de rosado y azul y ahora tiene consecuencias en su vista. La mujer aseguró que, en un principio no tuvo ningún efecto, pero ahora dejó de ver de lejos.

Se trata de Anaya Peterson, quien tiene 32 años y además cinco hijos, y decidió imitar a la influencer Amber Luke tatuándose los ojos. El caso de la australiana fue bastante viral, pues luego de tatuarse se quedó ciega durante tres semanas.

La mujer relató que sí pensó en las consecuencias que podría tener y en un principio solamente se iba a tatuar un ojo. Comentó que si quedaba ciega iba a tener el otro ojo para poder ver.

Sin embargo, luego de realizarse el tatuaje, vio que no había sufrido ninguna consecuencia grave, por lo que decidió proceder en el otro ojo, después de cinco meses. La mujer se lo hizo, aunque una de sus hijas le rogó que no lo hiciera, porque no le gustan los tatuajes y temía las consecuencias que podía tener su mamá.

La mujer contó que la tinta de los tatuajes ya le está causando consecuencias y su visión no es la misma.

Ahora Anaya afirmó que la tinta en sus globos oculares le está provocando ceguera “Ya no tengo visión 20/20. Desde la distancia no puedo ver las características de las caras. Si no me hubiera tatuado los ojos, no tendría este problema”, dijo.

La mujer ha presentado varios dolores y tuvo los parpados inflamados y tuvo que ir a un hospital. Ahora, ha informado que es probable que pierda la vista, porque el tatuador habría penetrado mucho la aguja en el globo ocular.