¿Mil maneras de morir? Hombre murió atragantado con una morcilla

El pasado 14 de agosto se llevó a cabo en Ubaté, Cundinamarca, una nueva edición del Festival de la Morcilla, en el que se resalta el alimento e invita a miles a degustarlo.

Durante el evento falleció un hombre de 55 años identificado como Luis Rincón, que estaba participando en uno de los concursos y cayó desde la altura de dos metros.

“Él fue uno de los participantes. En el momento que estaba consumiendo ese alimento se atragantó, se cayó al piso y nadie lo ayudó”, reveló Johana Pachón, familiar del fallecido que le concedió una entrevista al medio LA VILLA.

“Cae unos dos metros de altura aproximadamente y nadie le prestó los primeros auxilios. Los únicos eran los familiares que se encontraban en ese momento que le ayudaron a hacer lo básico de reanimación que creo que conocemos; la ambulancia se demoró, no había presencia de Policía, de Bomberos, no había nadie. Al momento que vengo a urgencias y veo la gravedad del asunto, me devuelvo hacía la Plaza de Mercado y ya habían retirado el sonido, me acercó y les digo que necesitaba información y que quiénes son los organizadores, me responden que la Administración, pero que me debo dirigir con la Policía”, reveló Pachón.

María Victoria Ortiz, esposa del hombre, se mostró muy afectada por lo ocurrido y pidió justicia: “Pasó alrededor de media hora hasta que llegó la ambulancia. Gritábamos que por favor alguien que nos prestara auxilio, para poderlo llevar al hospital; nadie movió nada. Exigimos que los organizadores del evento nos digan qué fue lo que sucedió, que nos muestren el protocolo que tenían para este concurso, que nos respondan, porque fue una víctima dentro de este concurso”.

El Hospital El Salvador de Ubaté reveló en un comunicado oficial que la causa de muerte del hombre fue por “un ‘shock’ cardiogénico en relación con infarto agudo al miocardio”.