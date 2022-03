Mientras Will Smith se disculpa, Chris Rock aumenta la venta de boletas de su show

Archivado en: • •

Will Smith rompió el silencio después del abofetear a Chris Rock en medio de la entrega de los premios Oscar. El actor, que ganó una estatuilla, pidió disculpas por sus actos al comediante, la Academia, productores y todos los que estaban viendo la ceremonia en el mundo.

«La violencia es en todas sus formas venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable«, empieza diciendo el actor en un comunicado difundido a través de redes sociales.

«Una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris«, sigue diciendo mientras agrega que «se pasó de la raya y se equivocó». El ganador del Oscar expresa que «no hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad».

Por ahora, Chris Rock no se ha pronunciado ante las palabras de Will. Mientras tanto, se conoció que la venta de boletería de sus próximos shows. La empresa encargada de vender las entradas reportó el pasado 28 de marzo que las ventas subieron en la última noche y vendieron más entradas que el último mes.

We sold more tickets to see Chris Rock overnight than we did in the past month combined.

— TickPick (@TickPick) March 28, 2022