Megan Fox explica por qué bebe la sangre de Machine Gun Kelly

La relación de Megan Fox y Machine Gun Kelly no pasa desapercibido. Esta vez fue noticia por un curioso hábito que tiene la pareja. En una reciente entrevista para Glamour, la actriz explicó por qué y cómo bebe la sangre de su prometido.

Megan afirmó que se trata de un ritual, pero no como la gente se lo imagina. “Es como si nos estuvieran imaginando con copas y estuviéramos en ‘Game of Thrones’ bebiendo la sangre y no, son sólo gotas, pero sí, consumimos la sangre del otro en ocasiones con fines de rituales”, afirmó en la entrevista.

La actriz es muy espiritual y cree en diferentes tipos de rituales. Agregó que le gusta el tarot y la astrología, además de prácticas metafísicas y meditaciones. Respecto a beber sangre, agregó que es algo controlado.

«Y es algo controlado como, ‘Vamos a derramar unas gotas de sangre y cada uno la bebe'», expresó la actriz. «Él (Machine Gun Kelly) es mucho más descuidado y frenético y caótico, donde está dispuesto a cortarse el pecho con cristales rotos en plan de: ‘Toma mi alma'».

Las primeras especulaciones sobre el consumo de sangre entre ambos empezó en enero cuando publicó un mensaje junto a la propuesta de matrimonio.

«Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí. Y luego bebimos la sangre del otro», escribió Fox en una publicación que tiene más de 30 millones de visualizaciones en redes sociales.