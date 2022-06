Megadeth lanza ‘We’ll Be Back’, canción de ‘The Sick, The Dying… And The Dead!’

Archivado en: •

Por fin, después de años de promesas, Megadeth anunció el lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Sick, The Dying… And The Dead!’. La banda presentó el video musical de ‘We’ll Be Back’, la canción de cierre de su álbum número 16.

El video oficial de ‘We’ll Be Back: Chapter 1’ muestra los orígenes de la mascota de Megadeth, Vic Rattlehead, y fue producido por Dave Mustaine. Un comunicado de prensa lo describe como «la historia de valentía, el sacrificio personal y la voluntad de sobrevivir de un soldado» y es el primero de una trilogía planificada de videos vinculados al nuevo disco.

La banda llevaba años preparando el nuevo disco, pero todo se detuvo cuando Mustaine recibió un diagnóstico de cáncer de garganta en 2019 y se dio la expulsión del bajista David Ellefson en medio de un escándalo.

Recientemente se reveló que Steve DiGiorgio de Testament fue fichado para reemplazar las partes previamente grabadas de Ellefson en el disco, que será el primero de Megadeth desde ‘Dystopia’ de 2016, que le dio a la banda una victoria en el Grammy a la Mejor Interpretación de Metal.



Tracklist ‘The Sick, The Dying… And The Dead!’

01. «The Sick, The Dying… And The Dead»

02. «Life In Hell»

03. «Night Stalker» (feat. Ice T)

04. «Dogs Of Chernobyl»

05. «Sacrifice»

06. «Junkie»

07. «Psychopathy»

08. «Killing Time»

09. «Soldier On!»

10. «Celebutante»

11. «Mission To Mars»

12. «We’ll Be Back»