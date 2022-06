Megadeth lanza ‘SickDyingDead’, sitio web promocional de su nuevo álbum

Archivado en: •

La banda de thrash metal Megadeth se prepara para lanzas su trabajo discográfico número 16 y sus fanáticos están con las expectativas muy altas.

Para antojar a sus fieles fans de lo que les espera, la banda lanzó el portal web ‘SickDyingDead’, en el que promocionan su próximo disco ‘The Sick, The Dying and The Dead’, que estará disponible este 2022.

El 23 de junio conoceremos el primer single del nuevo trabajo de estudio de la agrupación liderada por Dave Mustaine.

Al ingresar a www.sickdyingdead.com, los fanáticos de Megadeath podrán escuchar una misteriosa transmisión que se convierto en poderosos riffs de guitarras eléctricas, acompañados de una base rítmica. La pequeña, pero potente muestra es un adelanto del nuevo material discográfico de los rockeros.

De acuerdo a una reciente declaración de Mustaine en el festival Download, el álbum completo será lanzado en el mes de septiembre.