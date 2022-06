Meet & Greet y firma de autógrafos con Superlitio

Archivado en: •

La banda caleña Superlitio lanza este 10 de junio su noveno trabajo discográfico titulado ‘Visiones del Futuro’, el cual está compuesto de grandes canciones que los colombianos tenían guardadas y no habían visto la luz.

De acuerdo con la banda, este disco plasma años de carrera y aprendizajes. Además, es el que ha tenido el proceso de producción más extenso, pues fue grabado en distintas ciudades del país y fue armado por partes.

‘Visiones del Futuro’ tiene 12 canciones: Fallé, Dos, El Aguante, All Alone, California, Destruction, Late Por Vos, Renacer, Texas, This Is War, Veneno y Víctimas de Soledad.

Superlitio y Radioacktiva los invitan a su evento de Meet & Greet y firma de autógrafos el día jueves 16 de junio en Mc Carthys Irish Pub en Bogotá (Cl. 81 #12-7).

Para entrar a la lista llene el formulario y cumpla los requisitos.

Además de ver a la banda, conocerla y cantar junto a ella, podrá participar por grandes premios y boletas para el Día de Rock Colombia, que se llevará a cabo el próximo 13 de agosto en el Parque Salitre Mágico de Bogotá y contará con la participación de grandes artistas como Panteón Rococó, Crazy Town, AlcoliryKoz, Don Tetto, División Minúscula, Allison, Superlitio, Tourista, Servia oh’ la ville, La 33, Apolo 7, Under Threat, Lianna, Tappan, I.R.A, Nepentes, Popcorn, La Toma, Providencia y Margarita Siempre Viva.