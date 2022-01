Madre que nombró a su hijo como ‘Lucifer’ es amenazada por su decisión

Una madre vive un ‘infierno’ desde que compartió en redes sociales que su hijo se llamaría ‘Lucifer‘. Se trata de Josie Barnes, procedente de Plymouth, Inglaterra, quien después de recibir muchas amenazas tuvo que dar una explicación del por qué le puso este nombre al bebé.

La mujer de 27 años aseguró en un medio local que no le puso este nombre a su hijo por «el diablo», agregó que «no hubo una inspiración» para el nombre y que lo llamó así porque es poco común. También confesó que ‘Lucifer’ es un milagro ya que nació de siete meses y antes había tenido diez abortos consecuencia de una hemiplejia.

Mom names baby Lucifer, catches hell online: ‘Death threats are scary’ https://t.co/dZfQaVgfdD pic.twitter.com/xLKxr9YArm — New York Post (@nypost) January 12, 2022

Por otro lado, Josie pensaba que iba a tener una niña y quería llamarla ‘Narnia‘, pero cuando se enteró que era un niño cambió su decisión, contó en Plymouth Live.

Además de las amenazas y críticas que ha recibido en redes sociales, en su familia no faltaron los comentarios, pero Josie no se considera religiosa y no le prestó atención a los críticos.