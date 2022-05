Luis Díaz vuelve a salvar al Liverpool y marcó gol contra el Tottenham

Archivado en: •

Luis Díaz sigue siendo protagonista de los partidos del Liverpool. Esta vez los Reds se enfrentaron al Tottenham en un juego de la Premier League. El colombiano marcó el gol único gol de su equipo al minuto 74, provocando así el empate del duelo que se disputó este sábado 7 de mayo.

La jugada se dio después de un tiro de esquina donde Díaz recibe la pelota. Lucho se encontraba fuera del área del equipo contrario, donde juega el colombiano Dávinson Sánchez, y aprovechó para patear directo al arco, marcando así el primer gol de su equipo en este partido.

El jugador colombiano llegó a su segunda anotación en los últimos cuatro días y a los 76 goles en toda su carrera profesional.

