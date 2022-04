Archivado en: •

Un verdadero fanático de Los Simpson se sabe muchos de sus diálogos y tiene claro que muchas escenas han terminado en populares memes que se toman las redes sociales. «A la grande le puse cuca», «usted no aprende, ¿verdad?», «No, no, no, no, no… Bueno sí» son algunas de las referencias, pero, ¿recuerdas a qué capítulo o escena corresponden cada uno? Aquí te contamos:

A la grande le puse cuca – Temporada 4, capítulo 12

Springfield estaba buscando un conductor para el monorriel y Homero Simpson fue el escogido para esta hazaña. Antes de empezar su trabajo, Homero invita a la familia a conocer lo que será su nuevo puesto de trabajo y en uno de los compartimientos hay un nido de zarigüeyas con el que estaba familiarizado. Marge se sorprende pero Homero solo dice «A la grande de le puse cuca».

¡Ya cómete la maldita naranja! – Temporada 5, capítulo 22

Homero debuta como profesor y en el mismo lugar donde da clases, otros profesores tienen diferentes cursos entre esos uno cómo comerse una naranja, con el hombre Topo de maestro y Abraham Simpson de alumno. El abuelo es quien lanza la famosa expresión «¡Ya cómete la maldita naranja»

Ay, se aflojó mi cinturón – Temporada 10, capítulo 14

Homero y muchos hombres de Springfield le siguen el rastro a Apu después de opacarlos con los detalles amorosos. Mientras lo espían, ven que el personaje entra a una joyería «Así que Tiffany, todo indica que Romeo cerrará el día con un diamante del tamaño de una muñeca«, expresa el Jefe Gorgory, mientras que Moe expresa «Ah, rayos, ¿qué cree, que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón».

Por Dios que gran idea, ¿Cómo no se me había ocurrido? – Temporada 8, capítulo 2

En este episodio Los Simpson se mudan a Cypress Creek y Homer comienza en un nuevo trabajo. Simpson tiene a cargo varias personas y se da cuenta que sus empleados necesitan descansar por lo que le pide hamacas a Hank Scorpio, su nuevo jefe. «Señor, necesito unas cuantas hamaquitas», expresa Homer. «¿Hamacas? Por Dios que gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? ¡Hamacas!«, le contesta Hank.

Homero escondiéndose en los arbustos – Temporada 5, capítulo 16

Ned Flanders invita a Homero a ir con él a un partido de fútbol e incluso le regala la pelota del juego. Homero se da cuenta que ha sido muy duro con su vecino, por lo que empieza a ser amable con él. Sin embargo, Ned empieza a irritarse con el comportamiento de Homer hasta el punto de rechazarlo.

Usted no aprende, ¿verdad? – Temporada 11, capítulo 19

Los Simpson se van de vacaciones a Florida pero el descanso se convierte en una pesadilla ya que matan a un cocodrilo muy querido. La familia es obligada a realizar trabajos forzados y constantemente reciben latigazos. Uno de los castigadores le expresa a Homero: «Usted no aprende, ¿verdad?» después de darle una orden.

No, no, no, no, no… Bueno sí – Temporada 4, capítulo 3

Homero prefiere quedarse en casa en lugar de ir a la iglesia. Marge, Ned y hasta el reverendo Alegría intentan convencerlo de volver. Sin embargo, Homer no cede. Marge insiste nuevamente y le pregunta «Homero, ¿en verdad vas a renunciar a tu fe?», y él contesta: «No, no, no, no, no, no… Bueno sí»

