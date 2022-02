«Lo que pasa en las Vegas…»: Monja gastó los fondos de la iglesia en apuestas

¿No era tan santa? Una historia insólita generó polémica en Estados Unidos. Mary Margaret Kreuper, una monja de 80 años desvió más de 835 mil dólares, aproximadamente 3 mil millones de pesos colombianos para gastarlos en apuestas.

Según detalló el tribunal en California, la monja utilizó los fondos destinados a las escuelas en casinos de Las Vegas, hoteles y lujosos autos.

Según el periódico ‘Los Ángeles Times’, Kreuper aceptó sus crímenes y fue sentenciada a 12 meses y un día en prisión: “Sé que he pecado, que he violado la ley. No hay disculpas”, declaró la mujer ante el tribunal.

La religiosa, que inició sus votos hace seis décadas, confesó haber cometido delitó de fraude y lavado de activos durante una audiencia judicial el año pasado.