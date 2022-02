¿Lo pagaría? Apartaestudio con ducha al lado de la cocina provoca todo tipo de memes

En Twitter siempre se puede encontrar todo tipo de cosas curiosas, en esta ocasión, le traemos el lugar perfecto para que no se le queme nada mientras se está duchando. Una usuaria en esta red social compartió una imagen que le sacó risas a muchos.

La usuaria identificada como @azucardecubito escribió: “apartaestudio en Calasanz con la ducha al lado de la cocina 1’000.000”. Como era de esperarse, esta publicación generó cientos de reacciones y muchos memes.

La muchacha acompañó el trino con una imagen de la ducha en la esquina de la habitación y en el mismo espacio se pueden ver los muebles de la cocina. Seleccionamos algunos de los mejores memes para que se entretenga un rato.

No se si decidirme por la cocineducha o la habitabaño: https://t.co/AHLfT1Md0v

No se me volverá a quemar la arepa mientras me baño, un sueño hecho realidad. Además guerra de olores mientras cago y frito pescado

— Sinovac con chip 5G (@emipescador) February 15, 2022