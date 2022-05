Llévese una boleta para Guns N’ Roses con Radioacktiva

Archivado en: •

Más de 40 mil almas se reunirán el próximo 11 de octubre para el esperado regreso de Guns N’ Roses a Bogotá, Colombia. Sabemos que las boletas se agotaron en tiempo récord y muchas personas quedaron con la ilusión de cantar Welcome to the Jungle, Sweet Child o’ Mine, Dont’ Cry, Paradise City, Nightrain, November Rain, Civil War y más himnos de la banda, pero en Radioacktiva nos quedan boletas.

Hoy, faltando 5 meses para ver a los Gunners, estaremos reglando una entrada. Solo debes estar pendiente del anuncio de Pacho Cardona y seguir la dinámica que se plantee en el programa.

En esta ocasión deberás enviar una nota de voz donde tu mamá diga, gritando “You know where you are, you’re in the jungle baby, you gonna die”. Debe ser lo más parecida a la voz de Axl Rose. El audio debe ser enviado al WhatsApp Radioacktiva 3005340776.

La mamá con más actitud será la elegida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radioacktiva (@radioacktiva)

