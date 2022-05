Archivado en: •

Twitter es la cuna de grandes tendencias. La red social, que ahora pertenece a Elon Musk, suele ser el origen de grandes memes y tendencias que alegran los días de millones de personas en todo el mundo.

Esta vez, un usuario de Twitter llamado @x27gs creó una plantilla de memes que en tan solo unos días llegó a todos los rincones y se replicó en otras redes sociales.

Te puede interesar: Memes sin spoilers de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Se trata de unas traducciones en inglés, que en realidad no son exactas pero sí muy chistosas. Todo empezó el pasado 5 de mayo y el sujeto no esperaba que le fuera tan bien. No quiere decir que el creador de este meme no sepa inglés, en una conversación con Flooxernow aseguró que es bilingüe y tiene un nivel c2.

El sujeto creó un hilo en Twitter con sus creaciones:

todos los memes de traducciones hechos por mi:https://t.co/LszevQN3Wz — gsu! (@x27gsu) May 8, 2022

Pero otros usuarios, inspirándose en ‘gsu’, hicieron sus propias versiones: