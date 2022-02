Joven recibió 1.800 dólares por durar 6 años sin redes sociales

Sivert Klefsaas fue retado por su mamá a durar seis años alejado de las redes sociales. Si lo lograba, le daría 1.800 dólares.

Lorna Goldstrand Klefsaas, madre del protagonista, se inspiró en el reto «16 por 16», en el cual una mamá le daba 1.600 dólares a su hija si llegaba a los 16 años sin redes sociales.

En una entrevista para CNN, Lorna contó que subió dos años más el reto y le agregó 200 dólares a la apuesta, diciéndole a su hijo a los 12 años que si duraba 6 años alejado de las redes sociales le daría 1.800 dólares.

El pasado 19 de febrero, Sivert cumplió el plazo pactado con su mamá y reclamó su recompensa. Sivert no era muy apegado a las redes sociales y tan solo usaba Snapchat, aplicación que no dudó en borrar.

Estar alejado de las redes sociales le permitió enfocarse en sus estudios y obtener buenas calificaciones. Sus amigos lo mantenían informado de las tendencias y noticias que pasaban en estas plataformas, contó Sivert.

