Joey Jordison no fue incluido en el ‘In Memoriam’ de los Grammy 2022

Joey Jordison, el exbaterista de Slipknot, no fue incluido en la sección ‘In Memoriam’ de los Premios Grammy de este año.

Jordison murió en julio del 2021 a sus 46 años, pero en la sección que homenajea a los músicos fallecidos en el último año no apareció.

Las quejas empezaron en Twitter, donde también recordaron que Jordison ganó un Grammy en el 2006 en la categoría ‘Mejor interpretación de metal’ por ‘Before I Forget’ de Slipknot.

Además de Jordison, Jon Zazula, el fundador de Megaforce Records, Anthrax y otros personajes quedaron por fuera del homenaje.

Here’s Joey Jordison accepting the Grammy his band Slipknot won. The Grammys left him out of their In Memoriam segment. pic.twitter.com/BbBFmFDgyQ

— Rock Feed 🎸 (@RockFeedNet) April 4, 2022