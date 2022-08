Hombre se entera que es estéril después de 25 años de matrimonio y cuatro hijos

Archivado en: •

Un hombre caleño de 51 años decidió separarse de su esposa con la que tiene cuatro hijos y lleva más de 25 años, tras descubrir que es estéril.

El hombre, quien fue herido sentimentalmente, pidió que su esposa le entregue más del 80% de los bienes que tienen juntos, pues para él lo que le hizo no tiene perdón:

«Llevamos 25 años de casados, tuvimos 4 hijos, ellos ya son adultos todos, hace unos meses me empezó un fuerte dolor al orinar, como lo más probable es que fuera la próstata que hasta ese entonces había funcionado bien, me hicieron exámenes de rutina y me dice el doctor que si es la próstata pero que yo soy estéril. Con la duda acosándome la cabeza tomé algunas muestras de mis hijos y decido hacerme unas pruebas de ADN y resulta que no son hijos míos, llego a la casa, confronto a mi mujer, si es que le puedo llamar así y me admite que son hijos del vigilante que lleva prácticamente toda su vida trabajando en el conjunto, tras de todo me dice que lo hizo por amor a mí que porque yo siempre quise hijos y ella no quedaba embarazada”.