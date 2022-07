Hombre pierde la vida tras beber una botella de licor en dos minutos

Archivado en: •

Un hombre perdió la vida en Mashamba, Sudáfrica, luego de que participara de un arriesgado concurso de una licorera.

De acuerdo con la información de ‘The Independent’, el hombre murió tras beber una botella entera de Jägermeister en dos minutos.

Las autoridades se encuentran investigando qué fue lo que le pasó al hombre, que se estima tenía entre 25 y 30 años, así lo aseguró el portavoz de la Policía, Motlafela Mojapelo.

En un video difundido por The Legal SA, se ve al joven participar en el peligroso concurso que le costó la vida.

Las autoridades locales confirmaron que varios clientes participaron en una competición de bebidas, que entregaría 200 rands sudafricanos al ganador.

“Uno de ellos colapsó inmediatamente después y lo llevaron a la clínica local, donde se certificó su muerte”, reveló Mojapelo a la prensa local.

